Endspurt: Laura Mania gibt Update zu ihrer Schwangerschaft

Laura Mania erwartet derzeit ihr erstes Kind. Und dieses lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten, wie die Influencerin ihren Fans in einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Profil verraten hat. Auf die Frage hin, wie weit die Beauty mittlerweile sei, antwortet sie: "Im neunten Monat". Sie sei "fast ein bisschen traurig darüber, dass sich ihre Schwangerschaft nun langsam dem Ende neige. Abgesehen davon gehe es ihr jedoch "nicht zu schlecht" und sie fühle sich "noch recht fit"– bis auf die Toilettengänge, die sich gerade nachts häuften, sowie unangenehme Wassereinlagerungen.

Laura plaudert zudem darüber, dass sie auf alle Eventualitäten vorbereitet sei: So habe sie bereits ihre Kliniktasche gepackt, falls ihr kleines Wunder sich auf den Weg mache. Diese enthalte Papiere, ein "Entlassungsoutfit" für ihr Baby und für sie selbst und andere Notwendigkeiten. Viele Follower interessierten sich zudem brennend dafür, ob die Ex on the Beach-Bekanntheit ihr Kind auf Social Media teilen werde. Dazu hat Laura eine deutliche Haltung: "Ich verstehe nicht, warum das überhaupt noch ein Thema ist – nachdem man faktisch nachweisen kann, was mit solchen Kinderbildern im Internet passiert. Meine Antwort darauf ist klipp und klar: Nein, unter keinen Umständen dieser Welt würde ich das Gesicht meines Kindes zeigen."

Trotz ihrer klaren Position, ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit fernzuhalten, gewährte Laura in den letzten Monaten immer wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft. Auf ihrem Kanal berichtete sie, wie sie eher zufällig von der großen Neuigkeit erfahren hatte: "Ich habe meinen routinemäßigen Schwangerschaftstest gemacht, und der war nach zehn Sekunden positiv. Das hätte man gar nicht abstreiten können." Im November lüftete sie dann ein weiteres Geheimnis und teilte mit, dass sie und ihr Verlobter einen Jungen erwarten.

Instagram / lauralmania Laura Mania, Realitystar

Instagram / lauralmania Laura Mania, Realitystar, mit ihrem Partner Dorant

