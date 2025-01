Das Baby kommt bald: Hochschwangere Laura Mania hat Wehen

Laura Mania kann es kaum mehr erwarten, ihr Baby im Arm zu halten. Die Influencerin teilt in ihrer Instagram-Story nun eine Sequenz, die zeigt, wie sie ihren Alltag bewältigt. Das Bett beziehen, Staub wischen und aufräumen funktionieren trotz großer Babykugel noch recht gut. Am Ende des Clips bahnt sich bei der hochschwangeren Laura allerdings eine Wehe an, die sie veratmen muss. "Zu lernen, wie man Wehen richtig veratmet, hat mir so viel Sicherheit und Vertrauen in mich selbst und die Geburt gegeben", schreibt sie dazu.

Die Geburt ihres ersten Kindes kann Laura offenbar kaum noch erwarten, wie ihre Vorfreude verrät. "Ich freue mich richtig, dass es bald richtig losgeht", schwärmt sie. Bereits Anfang Januar gab die Reality-TV-Bekanntheit ihren Fans auf Social Media ein kleines Baby-Update. Aktuell befinde sie sich im neunten Monat und sei "fast ein bisschen traurig", dass sie schon ganz bald nicht mehr schwanger ist.

Dass sie Mama wird, verkündete die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin im Juli des vergangenen Jahres. Mit einem herzerwärmenden Video verriet sie ihren Fans, dass sie schwanger ist. "Ich denke, das hier erklärt meine monatelange Abwesenheit auf Instagram! Ich fühle mich nach dieser langen Zeit des Nachdenkens nun endlich dazu bereit, auch diesen sehr privaten und emotionalen Part meines Lebens mit euch zu teilen", schrieb sie zu dem Social-Media-Beitrag. Über den Kindsvater ist nicht viel bekannt. Er und Laura sollen bereits seit über einem Jahr gemeinsam durchs Leben gehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauralmania Laura Mania, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / lauralmania Laura Mania mit ihrem Freund

Anzeige Anzeige

Anzeige