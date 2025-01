Steht die Geburt kurz bevor? Laura Mania ist im Krankenhaus

Im Sommer des vergangenen Jahres machte Laura Mania wundervolle Nachrichten bekannt: Sie erwartet ihr erstes Kind. Bisher verlief ihre Schwangerschaft auch recht ereignislos, doch jetzt meldet sich die Ex on the Beach-Schönheit plötzlich aus dem Krankenhaus bei ihren Fans. In ihrer Instagram-Story teilt sie ein Bild von sich auf einer Krankenpritsche – eine Decke liegt über ihren Beinen und um ihren runden Babybauch ist ein Untersuchungsgerät geschnallt. "Mein Immunsystem hatte sich den ganzen Dezember über verabschiedet", erklärt Laura dazu und schildert, dass kurzzeitig sogar eine Schwangerschaftsvergiftung im Raum gestanden habe. Ein schwaches Immunsystem sei ein Anzeichen für eine baldige Geburt, meint sie außerdem weiter, und sie habe auch schon ab und zu Wehen!

Obwohl Laura ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushält, hat sie in den vergangenen Monaten immer mal wieder einige Details über ihre Schwangerschaft verraten. So erzählte sie zum Beispiel, dass sie eigentlich eher durch Zufall von ihrer Schwangerschaft erfahren hatte. Auf ihrem Kanal schilderte sie, dass sie seit über einem Jahr nicht mehr hormonell verhütete und deswegen sowieso regelmäßig Schwangerschaftstests machte. "Dann habe ich meinen routinemäßigen Schwangerschaftstest gemacht und der war nach zehn Sekunden positiv. Das hätte man gar nicht abstreiten können", erinnerte sie sich zurück. Im November teilte sie noch dazu, dass sie und ihr Partner einen Jungen erwarten.

Laura darf sich allerdings nicht nur auf eine Zukunft als frischgebackene Mama freuen – in ihrer etwas ferneren Zukunft steht auch eine Hochzeit an! Ihr Partner Dorant hat im November während eines Strandurlaubs um ihre Hand angehalten. Gegenüber Promiflash plauderte die Reality-TV-Bekanntheit allerdings aus, dass die beiden werdenden Eltern noch keine genauen Vorstellungen für ihre Trauung haben. "Wir wissen zumindest schon mal, was wir auf keinen Fall wollen. Geplant wird aber erst ab dem nächsten Jahr", verriet Laura.

Instagram / lauralmania Laura Mania, Realitystar

Instagram / lauralmania Laura Mania, Realitystar, mit ihrem Partner Dorant

