Fans entsetzt: Laura Mania geht hochschwanger ins Solarium

Laura Mania und ihr Partner Dorant freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind. Dass die Influencerin bereits am Ende ihres dritten Trimesters ist, hält sie allerdings nicht davon ab, ihr Beauty-Programm durchzuziehen. In ihrer Instagram-Story teilt sie ein Foto von einer Sonnenbank und schreibt dazu: "Jemand hier wird nicht blass entbinden." Damit scheint die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin nicht nur auf positive Resonanz zu stoßen. Kurz darauf erklärt sie in einem Clip: "Mir war natürlich klar, dass ich einige Nachrichten dazu bekommen werde, dass ich schwanger ins Solarium gehe." Doch die Kritik ihrer Follower interessiere sie nicht. "Die Beratung habe ich mir schon von jemand Kompetenten abgeholt, nämlich von meinem Gynäkologen", stellt die werdende Mama klar.

Der Arzt habe Laura über Risiken wie Hyperpigmentierung und Kreislaufprobleme aufgeklärt. Nach diesem Gespräch habe sich die Beauty dafür entschieden, nur wenige Minuten unter den Strahlern zu verbringen. "Mir hat das unfassbar gutgetan", schwärmt sie auf Social Media. Aus diesem Grund sehe die TV-Bekanntheit keinen Grund, mit dem Sonnen aufzuhören.

In einem Schwangerschaftsupdate, das Laura vor etwa einer Woche im Netz postete, verriet sie ihren Fans, dass sie bereits erste Wehen hatte. "Zu lernen, wie man Wehen richtig veratmet, hat mir so viel Sicherheit und Vertrauen in mich selbst und die Geburt gegeben", teilte sie ihren Fans bei dieser Gelegenheit mit. Nachdem sich der Realitystar im September 2023 erstmals mit seinem Partner Dorant gezeigt hatte, verkündeten die beiden im vergangenen Sommer ihre Schwangerschaft. Im November ging der Blondschopf schließlich vor seiner Liebsten auf die Knie. Nun warten sie als verlobtes Paar auf die Geburt ihres kleinen Wunders.

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Laura Mania, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / lauralmania Influencerin Laura Mania mit ihrem Partner Dorant

Anzeige Anzeige

Anzeige