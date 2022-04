Die Fans von Johnny Depp (58) sind gar nicht gut auf Amber Heard (36) zu sprechen! Denn die beiden Schauspieler liefern sich seit ihrer Scheidung einen öffentlichen Streit vor Gericht, bei dem immer wieder pikante Details über ihre Ehe enthüllt werden. Der Prozess stimmt Johnnys Community wohl feindselig, weswegen 2020 eine Petition gegen seine Ex-Frau ins Leben gerufen wurde. Millionen von Unterschriften könnten Amber bald ihre Filmrolle kosten!

Die Kampagne hat laut der New York Post mittlerweile rund zwei Millionen Unterschriften gesammelt. Das Ziel dieser Petition ist es, insgesamt drei Millionen Unterstützer zu finden, um die Schauspielerin von ihrer Rolle im zweiten Teil von "Aquaman" auszuschließen. Die Initiatorin begründete ihr Vorgehen damit: "Männer sind Opfer von häuslicher Gewalt, genau wie Frauen. Das muss anerkannt werden, und es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass so ein Täter in der Unterhaltungsindustrie gefeiert wird" Amber fühlt sich bisher von dieser Kampagne aber nicht wirklich bedroht. Der zweite Teil mit ihr soll aktuell wie geplant im März 2023 in die Kinos kommen.

Johnnys Fans haben weitere Beweggründe für ihr Handeln: Die Anklage von Amber führte im Jahr 2020 dazu, dass ihr Ex-Mann seine bekannteste Rolle als Jack Sparrow aus den Fluch der Karibik-Filmen verlor! Durch die Trennung von der The Walt Disney Company musste sich der Schauspieler ebenfalls von seiner Figur Gellert Grindelwald aus Phantastische Tierwesen verabschieden.

Anzeige

Getty Images Amber Heard bei der Weltpremiere von "Aquaman"

Anzeige

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp, 2015 in Los Angeles

Anzeige

ActionPress Johnny Depp alias Jack Sparrow in "Fluch der Karibik 2"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de