Jorge Gonzales ist auch heute bei Let's Dance wieder ein echter Hingucker! Der Choreograf ist bekannt für seine auffälligen und extravaganten Outfits, die er gerne mit seinen High Heels kombiniert. Doch nicht nur die Modeauswahl muss bei dem gebürtigen Kubaner stimmen, sondern auch das restliche Styling, wie er heute mal wieder beweist: Jorge fällt in der Jury von "Let's Dance" mit seiner wilden Mähne besonders auf!

Das erste, was bei dem heutigen Einlaufen in die Tanzshow besonders auffällt, ist die riesige Lockenpracht des Kubaners. Denn die schwarze Haarpracht des Jurors ist heute extra voluminös, stark gewellt und kaum zu übersehen. Zu dieser Löwenmähne trägt der Laufsteg-Trainer einen glitzernden, teils transparenten Overall mit weitem Beinausschnitt. Dazu dürfen natürlich nicht Jorges hohe Schuhe fehlen: Der Choreograf tanzt sich auf schwarzen High Heels seinen Weg zu seinem Jury-Sitzplatz. Auch sein Kollege Joachim Llambi (57) kommentierte die Mähne humorvoll: "Die Leute [hinter dir] sind ja nur aufgestanden, weil sie nichts gesehen haben."

Auf Twitter reagierten die "Let's Dance"-Zuschauer ebenfalls amüsiert auf den Look. So heißt es: "Jorges Haare sind ein eigenständiges Jurymitglied." Ein anderer User beschrieb den Juror als "Jorge die Cartoonfigur." Auch in der letzten Woche überraschte der Tänzer das Publikum mit seinen Haaren. In der vergangenen Show trug er seine Haare ebenfalls lockig, aber als eine Afro-Frisur. Das kombinierte er ebenfalls mit einem Overall, allerdings in der Farbe blau und aus Seide.

Getty Images Jorge Gonzales und Motsi Mabuse

Getty Images Jorge Gonzales und Motsi Mabuse bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Jorge Gonzalez bei "Let's Dance" 2022

