Für welches Let's Dance-Tanzpaar wird es ernst? Noch sechs Duos kämpfen um den Titel "Dancingstar 2022". Zuschauer dürfen sich am Freitagabend auf eine besonders emotionale Folge freuen. Die Prominenten werden auch dieses Mal wie üblich berührende Geschichten vertanzen. Für ein Tanzpaar wird es der letzte Tanz werden. Promiflash-Leser stimmten darüber ab, wer auf keinen Fall das Tanzparkett räumen darf. Für sie haben Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34) die Nase vorn!

Wie bereits in der vergangenen Woche stehen Janin und Zsolt auf der Beliebtheitsskala der Promiflash-Leser ganz oben. Von insgesamt 2.173 Lesern stimmten 611 und damit 28,1 Prozent (Stand: 29. April, 16:15 Uhr) für das Tanzpaar. Zweifelsohne tanzt die Moderatorin inzwischen fast selbst wie ein Profi. Kann sie die hohe Messlatte in der nächsten Show aufrechterhalten? 19,3 Prozent der Fans sind von René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33) ganz hin und weg. Auf Platz drei landeten Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41). Obwohl das Paar bereits einmal zittern musste, dürfen sie sich also offenbar noch auf eine große Fangemeinde verlassen.

Auf dem letzten Platz landeten Renata Lusin (34) und Mathias Mester, obwohl beide als absolute Sympathieträger gelten. Für sie stimmten lediglich 225 und damit 10,4 Prozent ab. Ob der Ex-Leichtathlet die Zuschauer mit seiner Performance überzeugen kann? Er tanzt mit Renata einen Freestyle zum Song "Mach dich groß" von Sascha Seelemann. Für Mathias schrieb der Musiker sogar den Text des Songs um, damit er noch besser zu dem 35-Jährigen passt, berichtete RTL.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke, April 2022

Anzeige

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató in der 15. Staffel von "Let's Dance"

Anzeige

Matthias Wehnert / Future Image Sascha Seelemann, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de