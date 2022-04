Diese Kandidaten haben den Einzug in das große Deutschland sucht den Superstar-Finale nur knapp verpasst! Die diesjährige Staffel neigt sich dem Ende zu und bereits in der nächsten Woche wird der DSDS-Gewinner 2022 gekürt. Für das heutige Halbfinale hatten die Kandidaten nicht nur Einzelperformances dargeboten, sondern mussten auch in drei Gesangsduetten miteinander abliefern. Auf der Zielgeraden mussten nun zwei Kandidaten ihre Koffer packen. Das sind die Finalisten von DSDS 2022!

In der beliebten Gesangsshow stand auch heute wieder eine gefürchtete Entscheidung an. Harry Marcello Laffontien und Melissa Mantzoukis wurden als erstes in das große Finale am kommenden Samstag gewählt. Auch Amber van den Elzen und Gianni Laffontien konnten die Zuschauer in der heutigen "The Power of Love"-Ausgabe von sich überzeugen. Dominik Simmen und Melissa Turan mussten bis zum Ende zittern – für die beiden ist der Traum vom Titel "Deutschlands Superstar 2022" ganz kurz vor dem Einzug in das große Finale endgültig geplatzt!

Gianni Laffontien konnte seine Fans in dieser Runde womöglich vor allem mit seinem emotionalen Gänsehautmoment begeistern. Der 18-Jährige hat seine Einzelperformance seinem verstorbenen Großvater gewidmet – das kündigte der Castingshow-Teilnehmer bereits vor seinem großen Auftritt mit den Worten "Ich liebe dich, Opa" an.

RTL / Stefan Gregorowius Harry Marcello Laffontien, DSDS-Kandidat 2022

RTL / Stefan Gregorowius Melissa Mantzoukis, DSDS-Kandidatin 2022

RTL / Stefan Gregorowius Amber van den Elzen und Gianni Laffontien bei DSDS 2022

