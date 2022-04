Die Luft wird dünn bei DSDS – sehen die Kandidaten sich nun alle als Konkurrenten? Am Samstagabend steht schon das Halbfinale der Castingshow an. Tina Umbricht und Din Omerhodzic sind in der zweiten Liveshow rausgeflogen und haben damit ihre Chance auf den Sieg vertan. Noch im Rennen sind jetzt diese sechs Teilnehmer: Harry Marcello Laffontien, Gianni Laffontien, Amber van den Elzen, Melissa Turan, Melissa Mantzoukis und Dominik Simmen. Die Halbfinalisten werden im Duett miteinander singen – oder singen sie vielmehr gegeneinander?

Promiflash hat mal bei den DSDS-Kandidaten nachgefragt, wie es so kurz vor dem Finale mit dem Konkurrenzdenken aussieht. Melissa T., die mit Gianni singen wird, antwortete: "Ich mache mir darüber ehrlich gesagt weniger Gedanken, ob ich dabei heraussteche oder nicht. Das muss eine gemeinsame Sache sein und der Zuschauer muss den Song fühlen und uns die Show abkaufen. Nur dann wird es schön." Weiter betonte die Kosmetikerin: "Ich versuche, den Auftritt zu genießen und überhaupt nicht darüber nachzudenken, ob ich weniger Chancen habe oder der andere. Solche Gedanken existieren in meinem Kopf gar nicht."

Dominik, der mit Amber antreten wird, erklärte wiederum: "Ich sehe das wie auch schon im Auslands-Recall: Es kann am Ende nur einer von uns sechs gewinnen und jemand wird die Show auch diesmal verlassen müssen." Der Psychologiestudent ergänzte: "Wenn bei einem Duett beide eine gute Performance abliefern, erhöht das auch für beide die Chance, weiterzukommen. Deswegen habe ich diesen Konkurrenzgedanken gar nicht so sehr im Kopf und versuche, einen guten Auftritt abzuliefern, damit wir beide weiterkommen."

RTL / Stefan Gregorowius Melissa Turan, DSDS-Kandidatin 2022

RTL / Stefan Gregorowius Dominik Simmen, DSDS-Teilnehmer 2022

RTL / Stefan Gregorowius Amber van den Elzen im DSDS-Recall 2022

