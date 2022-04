Alec (64) und Hilaria Baldwin (38) trotzen den negativen Schlagzeilen. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Polizei ein Video, in dem die erste Vernehmung des Filmstars nach der tödlichen Tragödie am Set seines Films "Rust" zu sehen ist. Seither steht der Schauspieler wieder im Fokus der Medien. Doch wie bereits schon in den vergangenen Monaten zeigten sich der Familienvater und seine Ehefrau auch jetzt als starke Einheit in der Öffentlichkeit: Alec und Hilaria spazierten mit zwei Kinderwagen durch die Stadt.

Paparazzi lichteten den 64-Jährigen und die Yogalehrerin am Mittwoch bei einem Spaziergang durch New York ab. Völlig entspannt lief das Paar mit seinen beiden jüngsten Sprösslingen durch die Großstadt und genoss offenbar das gute Wetter. Während der "Pearl Harbor"-Darsteller mit seinem dunklen Outfit eher unscheinbar wirkte, zog die Unternehmerin mit ihrem wadenlangen Mantel in hellem Beige alle Blicke auf sich.

Erst vor wenigen Tagen betonte der Schauspieler im Netz, wie dankbar er für seine Familie ist. Unter einem Schnappschuss von ihm und eines seiner Kinder, den Hilaria auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht hatte, brachte Alec dies in einem Kommentar zum Ausdruck. "Wer hat mehr Glück als ich?", schrieb der Familienvater.

MEGA Hilaria und Alec Baldwin spazieren mit zwei ihrer Kinder durch New York

MEGA Hilaria und Alec Baldwin mit ihren Kids, April 2022

Instagram / hilariabaldwin Alec Baldwin mit seiner Tochter Carmen am Strand

