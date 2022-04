Was geben die jetzt neu veröffentlichten Aufnahmen preis? Alec Baldwin (64) erschoss am Set des Westerns "Rust" im vergangenen Oktober versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42). Nach dem schrecklichen Zwischenfall wurde viel spekuliert, was sich auf der Film-Ranch wohl genau zugetragen hat. Jetzt wurde erstmals Videomaterial veröffentlicht, das die Bodycams der eintreffenden Polizisten vor Ort aufgezeichnet hatten – darauf ist auch Alecs erste Aussage nach den tödlichen Schüssen zu sehen.

Auf dem Videomaterial, das die Polizei von Santa Fe jetzt öffentlich zugänglich machte, ist nämlich auch die erste Vernehmung des Schauspielers zu sehen. Dabei scheint Alec noch nicht bewusst zu sein, dass Halyna lebensgefährlich verletzt wurde. "Ich nehme die Waffe langsam heraus. Ich drehe mich um, spanne die Pistole – peng, sie geht los", schilderte der US-Amerikaner dort den Unfall gegenüber den Beamten.

Alecs Aussage legt auch nahe, dass der ebenfalls verletzte Regisseur Joel Souza (48) vom selben Schuss getroffen wurde, der die Kamerafrau tötete. "Sie schlägt auf dem Boden auf, er geht schreiend zu Boden", beschrieb der 63-Jährige die unübersichtliche Situation. Er zeigte sich in der Befragung außerdem schockiert darüber, dass die Filmwaffe offenbar scharf gewesen war.

