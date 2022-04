Lieselotte Reznicek hatte einen besonders schweren Schicksalsschlag zu verkraften! In der vergangenen Folge Germany's next Topmodel wurde die Berlinerin äußerst emotional – der Grund: Beim Videodreh mit Schauspielerin Brigitte Nielsen (58) wurde die Best-Ager-Kandidatin an ihre Schwester erinnert. Von ihr musste die Blondine erst vor wenigen Jahren Abschied nehmen. Jetzt verriet Lieselotte, wie das geliebte Familienmitglied damals ums Leben kam.

"Sie starb mit 55 Jahren an Herzversagen", verriet Lieselotte im Interview mit Bild. Seit rund zwei Jahren ist ihre Schwester Anne-Rose nun schon tot. Mit ihrem überraschenden Tod hatte damals keiner der Angehörigen gerechnet. "Wir hatten ein sehr inniges Verhältnis und waren seelenverwandt", erinnerte sich Lieselotte. Sie und Anne-Rose wohnten in der deutschen Hauptstadt fast Tür an Tür und trafen sich regelmäßig.

"Wir konnten viel zusammen lachen, ich liebte die Gespräche mit ihr und sie war jung geblieben", schwärmte Heidi Klums (48) Castingshow-Kandidatin von ihrer jüngeren Schwester. Nach dem Tod hinterlässt Anne-Rose nicht nur eine große Lücke im Kreise ihrer Liebsten – die Verstorbene lässt auch eine Tochter und einen Sohn zurück. "Auf die beiden kann Anne-Rose sehr stolz sein", betonte Lieslotte.

