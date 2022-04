Die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen müssen sich erneut einer großen Herausforderung stellen! Gemeinsam mit der Schauspielerin Brigitte Nielsen (58) müssen Heidi Klums (48) Nachwuchsmodels in der neuen Folge eine Szene im Gefängnis filmen. Für Lieselotte Reznicek wurde diese Challenge zu einer regelrechten Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach dem Videodreh machte die Berlinerin nämlich eine traurige Nachricht aus ihrem Privatleben publik: Lieselottes Schwester ist vor Kurzem verstorben.

In der aktuellen GNTM-Folge ließ Lieselotte ihren Gefühlen freien Lauf: Weil Brigitte beim Videodreh ihre Schwester darstellte, vergoss sie so einige Tränen – und diese Emotionen waren nicht gemimt. "Das war nicht gespielt, ich habe richtig gelitten", betonte die 66-Jährige im Gespräch mit Heidi und erklärte: "Weil meine Schwester tot ist. Sie war so alt wie du, Heidi. Das ist noch nicht lange her." Aufgrund dieses tragischen Vorfalls sei dem Best-Ager-Model der emotionale Dreh sehr schwergefallen.

Auch Heidi war nach dieser Offenbarung sichtlich mitgenommen – sie nahm Lieselotte in den Arm und tröstete sie. "Mit dieser Story sind wir ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten. Das wussten wir natürlich nicht, dass ihre Schwester verstorben ist", merkte die Chefjurorin daraufhin an und fügte hinzu: "Da kommen natürlich auch echte Emotionen bei Lieselotte hoch. Da fühlt man einfach mit."

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte Reznicek, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte Reznicek bei der Berlin Fashion Week, 2022

