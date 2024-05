Ärger mit Anna? Diese Stars sind von der Met Gala ausgeladen

Die Met Gala gehört zu den wichtigsten Events der Modewelt – und zu den exklusivsten. Auch in diesem Jahr öffnete das Metropolitan Museum of Art wieder die Türen für eine ausgewählte Gruppe von Promis. Manche hingegen haben ihre Chance auf eine Einladung verspielt, wie zum Beispiel Lili Reinhart (27). "Ich glaube nicht, dass ich wieder eingeladen werde. Ich habe etwas über eine bestimmte Person in einem bestimmten Kleid gesagt", erklärte die Schauspielerin gegenüber W Magazine. Denn: Nach der Gala 2022 äußerte sie sich negativ über Kim Kardashian (43). Die The Kardashians-Bekanntheit gab zu, innerhalb von drei Wochen über sieben Kilogramm abgespeckt zu haben, um in ihr Kleid von Marilyn Monroe (✝36) zu passen. Dafür bezeichnete der Riverdale-Star die Unternehmerin als "widerlich".

Die Schauspielerin ist nicht die Einzige, die nach ihrem Auftritt einige Brücken verbrannt hat. Auch Amy Schumer (42) fand harte Worte für die Veranstaltung. In der "The Howard Stern Show" machte sie bereits vor Jahren deutlich: "Ich habe kein Interesse an Mode. Es ist mir egal. Ich bin früher gegangen, als ich hätte gehen dürfen. Ich habe Beyoncé (42) getroffen und sie meinte: 'Ist das deine erste Met Gala?' Und ich sagte: 'Es ist meine letzte!'" Auch Stars wie Gwyneth Paltrow (51) und Tina Fey (53) machten in der Vergangenheit keinen Hehl darum, dass sie sich auf den berühmten Stufen nicht gerade wohlgefühlt hatten.

Tatsächlich von der Met Gala verbannt wurde Tim Gunn (70), und das aus einem skurrilen Grund. Der Designer ist mit einer spitzen Bemerkung der Veranstalterin Anna Wintour (74) auf die Füße getreten! "Ich wurde gefragt, was das Unvergesslichste ist, was ich je in der Modebranche gesehen habe, und ich sagte: 'Das ist einfach. Es war, Anna Wintour dabei zuzusehen, wie sie von zwei Bodyguards von einer Modenschau fünf Stockwerke hinuntergetragen wurde", erinnerte er sich in der Show "Fashion Police". Im Anschluss sei der Project Runway-Star von der Vogue-Chefin "für immer ausgeladen" worden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lili Reinhart auf der Met Gala 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Amy Schumer bei der Met Gala 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Tina Fey bei der Met Gala 2010

Getty Images Tim Gunn, Modeberater

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, für einen dieser Stars gibt es noch eine zweite Chance? Nein, ausgeschlossen! Die kommen nicht wieder. Ja, vielleicht! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de