Scheidung von Bianca? Kanye Wests Villa wird leer geräumt

Um Kanye West (46) und Bianca Censoris (29) Ehe soll es nicht gerade gut stehen. Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob die beiden sich langsam aber sicher auf eine Scheidung zubewegen. Nun gibt es neue Hinweise auf ein mögliches Liebes-Aus: Wie es aussieht, findet ein Umzug statt! Fotos, die Mirror vorliegen, zeigen eine Reihe von Umzugshelfern vor der Villa des Rappers in Los Angeles. Die Arbeiter räumten am vergangenen Sonntag Möbel und Kisten aus dem Haus in einen Van, unter anderem Sportequipment. Weder Kanye noch seine Frau waren anwesend, während ihre persönlichen Gegenstände abtransportiert wurden.

Erst vor wenigen Wochen kam es zwischen den Eheleuten zum Eklat. Der Skandalmusiker soll einen Mann angegriffen haben, der sich an der Australierin vergehen wollte. "Der Angreifer stieß nicht nur mit ihr [Bianca] zusammen. Er steckte seine Hände unter ihr Kleid, direkt auf ihren Körper, er packte sie an der Taille, drehte sie herum und warf ihr dann Küsse zu. Sie wurde misshandelt und missbraucht", gaben Vertreter von Kanye laut TMZ bekannt. Der Ex von Kim Kardashian (43) reagierte schnell und schlug dem Unbekannten angeblich ins Gesicht. Gefiel Bianca diese Reaktion etwa nicht? Der Angriff soll die ohnehin schon angespannte Stimmung zwischen den beiden verstärkt haben.

Das Verfahren wegen der Schlägerei soll nun bereits eingestellt werden. Doch dem "Black Skinhead"-Interpreten drohen noch weitere Gerichtsprozesse: Erst vor wenigen Tagen wurde er erneut von einem Ex-Mitarbeiter verklagt, wie The Wrap berichtet. Kanye wird vorgeworfen, seine Angestellten aufgrund ihrer Hautfarbe "schwer diskriminiert, belästigt und schikaniert" zu haben. Die neuen Vorwürfe reihen sich ein in zahllose Anschuldigungen wegen Gesundheits- und Sicherheitsverstößen sowie rechtswidriger Erziehungspraktiken.

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

ActionPress Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024

