Horror-Vorsprechen: Regisseur war "grausam" zu Emily Blunt

Emily Blunt ist eine erfolgreiche Schauspielerin. Erst vor ein paar Tagen kam ihr neuer Film "The Fall Guy" in die Kinos. Dort spielt sie die Rolle der Nachwuchsregisseurin Jody Moreno. In einem Gespräch bei einer Veranstaltung der SAG-AFTRA Foundation erzählte die 41-Jährige vor Kurzem von einem Vorsprechen, bei dem sie 19 Jahre alt war – und bei dem der Regisseur sehr gemein zu ihr gewesen sein soll: "Er war beim Vorsprechen wirklich grausam und liebte es, mich ein oder zwei Nummern kleiner zu machen." Die Britin sprach 2003 für die Rolle der Alais in der Neuverfilmung von "Der Löwe im Winter" vor.

Es war Andrei Konchalovsky, der bei dem Film Regie führte. Emily sagte bei der Veranstaltung jedoch, dass sie sich nicht an den Namen des Regisseurs erinnern könne. "Es war eine sehr frauenfeindliche Stimmung, und ich erinnere mich nur daran, dass ich mich wie eine Hülle meines früheren Ichs fühlte, als ich herauskam", erzählte die Beauty. In dieser Branche müsse man manchmal in den Schützengräben leben: "Natürlich sind wir nicht immer unerschütterlich. Man wird in seinen Gefühlen verletzt werden – so ist das nun einmal."

Letztendlich besetzte Konchalovsky seine Frau Julia Vysotskaya für die Rolle. Doch das hinderte Emily nicht daran, eine erfolgreiche Schauspielerin zu werden. Die Frau von John Krasinski (44) spielte in Filmen wie "Der Teufel trägt Prada" oder "Oppenheimer" mit. Sie wurde sogar bei den diesjährigen Oscars für ihre Rolle in "Oppenheimer" als beste Nebendarstellerin nominiert – konnte den Goldjungen jedoch nicht mit nach Hause nehmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Blunt im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei den Oscars 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Emily mal so eine Abfuhr bekommen hat? Ja, natürlich, das ist normal! Nein, das wundert mich schon. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de