Will kämpfen: Heinz Hoenig ist aus künstlichem Koma erwacht

Heinz Hoenig (72) ist bei Bewusstsein! Der Schauspieler liegt derzeit in einer Berliner Klinik und ist in kritischem Zustand – er benötigt nicht nur eine neue Aorta, sondern auch eine lebensrettende Operation an seiner Speiseröhre. Zwischenzeitlich lag er sogar im künstlichen Koma. Gestern soll er jedoch wieder wach und ansprechbar gewesen sein, berichtet seine Frau Annika Kärsten-Hoenig gegenüber RTL. Dabei ist eines klar geworden: Heinz möchte um sein Leben kämpfen. Die Mutter erinnert sich an die emotionalen Worte, die ihr Liebster gestern an sie richtete: "Dann hat Heinz gesagt: 'Ich lasse dich nicht im Stich! Ich lasse dich und die Kinder nicht im Stich. Du bist die Liebe meines Lebens und dafür lohnt es sich zu kämpfen!'"

Seine Frau beschreibt die Hoffnung, die sie in seinen Augen sah. Ihr seien die Tränen gekommen, gesteht Annika. Doch von Heinz gab es nicht nur eine Kampfansage – er traf auch eine wichtige Entscheidung. "Er war gestern sehr klar und bei vollem Bewusstsein. Sie haben ihn über seinen Gesundheitszustand in Kenntnis gesetzt und haben ihm dann auch die verschiedenen Optionen erläutert", erklärt Annika und führt weiter aus: "Er hat sich ganz klar gestern für den operativen Weg entschieden! Alles andere kommt für ihn nicht infrage."

Dieser Weg ist jedoch nicht ohne Risiko – die Überlebenschance sei sehr gering, erklärte Annika bereits vor wenigen Tagen. "Wenn er daran operiert wird, dann muss im Prinzip die Speiseröhre nach außen verlegt werden. Das heißt, mein Mann kann, wenn er diese Operation überlebt, mindestens neun Monate nichts essen und nichts trinken und muss künstlich ernährt werden", berichtete sie.

