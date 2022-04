Wie kämpft Kylie Jenner (24) gegen ihre überschüssigen Pfunde nach der Schwangerschaft an? Im Februar dieses Jahres brachte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ihr zweites Kind zur Welt – einen kleinen Jungen. Vor der Geburt ihres Sohnes nahm die Beauty in den vergangenen Monaten rund 27 Kilo zu. Von dem zusätzlichen Gewicht ist inzwischen aber kaum noch etwas zu merken. Doch wie hat Kylie die Schwangerschaftskilos verloren?

Offenbar in erster Linie durch Sport. In ihrer Instagram-Story zeigte sich Kylie nun jedenfalls beim Trainieren auf dem Laufband. Neben der Aufnahme verriet die frischgebackene Zweifach-Mama auch, dass sie inzwischen schon wieder rund 18 Kilo verloren habe. Ihr Geheimnis lautet "gesund zu leben und geduldig sein" – der Rest ergebe sich von ganz allein.

Wenn sich die 24-Jährige jedoch aussuchen könnte, welche Sportart sie täglich ausüben sollte, dann gibt es wohl einen ganz klaren Favoriten. "Laufen und Pilates ist meine liebste Kombi", erklärte Kylie ihren mehr als 334 Millionen Followern im Netz. Unter diesen Voraussetzungen dürfte der TV-Star sicherlich bald wieder bei seinem ursprünglichen Gewicht angekommen sein.

Getty Images Kylie Jenner im April 2016

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, April 2022

