Beendet Kylie Jenner (24) bald die Geheimniskrämerei? Anfang Februar wurde die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit zum zweiten Mal Mutter. Zuerst gab die 24-Jährige bekannt, dass sie und ihr On-off-Freund Travis Scott (30) ihren Nachwuchs Wolf nennen wollen, wenig später ruderte sie jedoch zurück. Obwohl die Kardashians dafür bekannt sind, ihre Kinder öffentlich im Netz zu zeigen, gibt es von Kylies Baby noch keine Fotos. Jetzt spekulieren Fans, wann der Zeitpunkt wohl kommen wird, an dem das passiert.

Erst vor wenigen Wochen startete die Reality-TV-Show "The Kardashians" in den USA bei Hulu und in Deutschland bei Disney+. Jetzt glauben Fans, dass Kylie ihr Baby noch nicht gezeigt hat, weil sie der Show nichts vorwegnehmen will. Ihr Sohn soll angeblich in "The Kardashians" das erste Mal richtig zu sehen sein. "Ich denke, sie wird den Namen und sein Gesicht im Staffelfinale enthüllen", vermutete ein Reddit-User.

Gegenüber People stellte Kylie klar, dass sie noch nicht bereit sei, den neuen Namen ihres Kindes mit der Öffentlichkeit zu teilen. Andere Fans spekulierten aber bereits darüber, ob nicht Kourtneys Sohn Mason den Namen verriet. Der Zwölfjährige soll nämlich einen Instagram-Account unter dem Namen "Angel J" führen, auf dem ein Beitrag mit dem Namen "Knight Jacques Webster" veröffentlicht wurde.

Getty Images Kylie Jenner im April 2016

Getty Images Die Schwestern Kendall Jenner, Khloé Kardashian und Kylie Jenner

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott bei den Grammys 2019

