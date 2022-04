Könnte dieses Foto auch eine versteckte Nachricht beinhalten? Megan Fox (35) ist seit 2020 mit ihrem Schatz Machine Gun Kelly (32) zusammen. Anfang des Jahres verlobten sich die zwei sogar – und sind so richtig vernarrt ineinander. Da wäre ein gemeinsamer Nachwuchs nicht unbedingt abwegig! Das wollen Fans nun entdeckt haben: Auf einem neuen Foto schließen Megans Follower auf ein Baby!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Schauspielerin ein Covershooting für die Glamour, auf dem sie sinnlich posiert. Vor einer fliederfarbenen Landschaft steht sie in einem leichten Blumenkleid. Dabei hält sie ihre Hand schützend vor ihren Bauch – was die Gerüchteküche brodeln lässt! "Für eine Sekunde dachte ich, das wäre eine Schwangerschaftsankündigung mit der Hand", kommentierte unter anderem eine Userin. Auch viele andere sind im ersten Moment von Babynews ausgegangen.

Megan selbst zeigte sich ziemlich begeistert von dem Shooting. "Ich wollte schon immer wie eine Karte in einem Tarotkartenspiel aussehen", schrieb sie unter dem Post. An der Praxis ist die "Transformers"-Darstellerin durchaus interessiert! In dem Interview für Glamour offenbarte sie, dass sie hin und wieder spirituelle Rituale durchführe: "Ich lese Tarotkarten und beschäftige mich mit Astrologie und mache all diese metaphysischen Praktiken und Meditationen."

Megan Fox und Machine Gun Kelly, Februar 2022

Megan Fox, Schauspielerin

Megan Fox bei der MET Gala 2021

