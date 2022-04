Megan Fox (35) und Machine Gun Kelly (32) sind verrückt nacheinander. Die Schauspielerin geht seit 2020 mit ihm durchs Leben – seit Anfang des Jahres sind die zwei sogar verlobt. Als der Rapper vor seiner Partnerin auf die Knie fiel, schockierte eine Sache die Fans: Sie tranken nach ihrer Verlobung das Blut des jeweils anderen! Aber was hat es damit auf sich? Jetzt erklärte Megan ihr Ritual!

"Ich denke, das Blut des anderen zu trinken, könnte die Leute in die Irre führen, oder die Leute stellen sich vor, wir hätten Kelche und würden wie in Game of Thrones das Blut trinken", gab Megan im Gespräch mit Glamour zu. So sei es aber nicht, denn sie konsumieren lediglich ein paar Tropfen, die sie sich kontrolliert abnehmen. Das hängt dann meistens mit einem spirituellen Ritual zusammen: "Ich lese Tarotkarten und beschäftige mich mit Astrologie und mache all diese metaphysischen Praktiken und Meditationen. [...] Und wenn ich das tue, dann ist das eine Passage oder es wird aus einem bestimmten Grund benutzt."

Diese rituelle Seite hat Megan auch schon in ihrer Kindheit geprägt. So ist sie sich sicher, dass sie sich bereits mit vier Jahren ihren zukünftigen Partner vorgestellt und manifestiert hat: "Ich glaube, ich habe ihn erschaffen. Meine Gedanken und Absichten haben ihn zu dem Menschen gemacht, der er ist. Wer weiß, wie er ohne mich ausgesehen hätte oder wie er gewesen wäre."

Getty Images Megan Fox bei der MET Gala 2021

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox

