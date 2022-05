Im Prozess von Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) kommen immer mehr verstörende Details ans Tageslicht. Die Ehe der beiden Schauspieler wurde 2017 geschieden. Auf das Liebes-Aus folgte allerdings ein Rosenkrieg vor Gericht – aktuell verklagt der Fluch der Karibik-Star seine Ex wegen Verleumdung auf 50 Millionen Dollar. Der Prozess ist in vollem Gange – in dem Zuge werden immer mehr unschöne Situationen aufgedeckt!

Wie diverse Medien berichten, sagte auch Frau Roberts, die Verwalterin von Johnnys Immobilien auf den Bahamas, in dem Prozess aus und berichtete von einer Situation, die sie zwischen Amber und dem 58-Jährigen mitbekommen habe. Es sei zu einem Streit gekommen – dann habe die Blondine ihren Ex wüst beleidigt: "Du bist ein abgewrackter Schauspieler. Du wirst als fetter, einsamer Mann sterben."

Außerdem sagte Frau Roberts aus, damals Zeugin eines Gewaltausbruch Ambers gewesen zu sein. Sie habe Johnny gekratzt und an seiner Kleidung gezerrt – sie habe wohl nicht bemerkt, dass sie beobachtet wird. Der US-Amerikaner habe aber nicht reagiert.

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Getty Images Johnny Depp nach einem Gerichtstermin im April 2022

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

