Kourtney Kardashian (43) muss genau aufpassen, in welche Pose sie sich wirft! Die Reality-TV-Bekanntheit ist überglücklich mit ihrem Partner Travis Barker (46). Nach einer "Probehochzeit" in Las Vegas warten die Fans gespannt darauf, dass das Duo offiziell verkündet, Mann und Frau zu sein. Aber sind die beiden längst schon einen Schritt weiter? Kourtney wird schon seit Monaten immer wieder unterstellt, heimlich schwanger zu sein. Ein neues Foto führt schon wieder zu Spekulationen: Zeigt die US-Amerikanerin einen Babybauch?

Auf Instagram teilte die 43-Jährige eine Reihe von Bildern – unter anderem von sich selbst vor einem Spiegel. Auf den Aufnahmen trägt sie ein knallenges grünes Kleid, in dem kleine Rundungen kaum zu kaschieren sind. Und tatsächlich finden ihre Follower, dass an ihrer Körpermitte eine verdächtige Wölbung zu sehen ist. "Oh – ein Baby", schrieb ein Fan deswegen unter dem Beitrag und fügte ein Babybauch-Emoji hinzu. "Sie sieht schwanger aus", merkte ein weiterer User an. Ob es nur an der Pose liegt oder Kourt tatsächlich ein Baby erwartet – sie selbst hat es bisher noch nicht aufgeklärt.

Allerdings hatte sie schon Mitte April ein Bild geteilt, bei dem die Fans die Ankündigung von Babynews vermuteten. Auf der Aufnahme mit einer Freundin, ihrer Schwester Kim Kardashian (41) und Travis legt ihr Liebster seine Hand auf Kourtneys Bauch. Diese Geste deutete ihre Community als eindeutigen Hinweis auf eine Schwangerschaft.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker bei den Grammys 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit

Instagram / kourtneykardash Travis Barker mit Kourtney und Kim Kardashian mit einer Freundin

