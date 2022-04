Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) sind wohl verliebter denn je. Seit ihrer Verlobung im Oktober vergangenen Jahres präsentieren sich die beiden nur noch zu zweit – ob auf roten Teppichen oder im Netz, die zwei können einfach nicht die Finger voneinander lassen. Erst vor Kurzem überraschten die beiden ihre Fans mit einer Probe-Hochzeit. Doch nun könnte aus der Probe ernst geworden sein: Travis deutete an, Kourtney jetzt geheiratet zu haben!

Bei einem aktuellen Beitrag in seiner Instagram-Story dürften Fans des 46-Jährigen stutzig geworden sein: Der Blink-182-Drummer veröffentlichte nämlich ein Foto aus einer Kirche in Mailand. Im Mittelpunkt dieser Aufnahme: der Traualtar! Haben sich Kravis, wie Fans das Pärchen liebevoll nennen, etwa in Italien klammheimlich das Jawort gegeben? Wohl eher nicht! Vermutlich haben sich die beiden einfach nur ein Denkmal in der italienischen Metropole angeschaut – immerhin wurden die zwei zuvor noch in legeren Klamotten in der Stadt gesichtet.

Dass die beiden ihre Fans vielleicht auf eine falsche Fährte führen wollen, ist nicht das erste Mal. Bereits bei ihrer inoffiziellen Vegas-Heirat klärten Kourt und Travis erst später auf, dass diese Vermählung nicht rechtsgültig ist. "Es war einmal in einem fernen Land (Las Vegas) um 2 Uhr nachts nach einer epischen Nacht und etwas Tequila: Eine Königin und ihr hübscher König wagten sich in die einzig geöffnete Kapelle und ließen sich vermählen (ohne Lizenz)", hatte die 43-Jährige dazu später im Netz geschrieben.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, April 2022

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, Februar 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im November 2021

