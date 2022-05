Novalanalove (31) gibt ein Babybauch-Update! Im April überraschten die Influencerin und ihr Mann Pouya die Fans mit Wahnsinnsneuigkeiten: Sie erwarten zum ersten Mal Nachwuchs! Auch das Geschlecht hat die Bloggerin, die mit bürgerlichem Farina Opoku heißt, bereits verraten: Sie bekommt ein Mädchen. Regelmäßig lässt die Kölnerin seit der Verkündung im Netz durchblicken, wie sehr sie sich auf die Kleine freut – so auch jetzt: Im Netz teilte Farina nun ein neues Foto von ihrem Babybäuchlein!

In ihrer Instagram-Story postete die 31-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sie in ihrem Ankleidezimmer vor dem Spiegel posiert. Auf dem Bild trägt Farina ein kurzes lachsfarbenes Sommerkleid mit weiten Ärmeln. Dabei hält sie liebevoll ihren Babybauch fest, der in dem Dress perfekt zur Geltung kommt. Es dürfte mittlerweile also wohl nicht mehr allzu lange dauern, bis die Beauty ihre kleine Prinzessin endlich in den Armen halten kann.

Tatsächlich scheint Farina aber selbst manchmal zu vergessen, wie weit fortgeschritten ihre Schwangerschaft eigentlich schon ist. In ihrer Story gab sie nämlich preis, dass sie momentan im sechsten Monat sei. Doch nur wenige Minuten später wurde die zukünftige Mutter schon von ihren Followern korrigiert. "Ich habe gerade ein paar Nachrichten bekommen, dass ich ja im siebten Monat bin statt im sechsten – danke für den Reminder. Hatte ich irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm", gab die Web-Bekanntheit lachend zu.

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

Instagram / novalanalove Novalanalove auf dem Coachella-Festival im April 2022

Instagram / novalanalove Novalanalove im April 2022

