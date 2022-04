Novalanalove (31) lüftet ein gut gehütetes Geheimnis. Vor wenigen Wochen machte die Influencerin öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Pouya ein Kind erwartet. Ob es sich bei ihrem ersten Nachwuchs um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, wissen die beiden schon seit einer Weile. Ihren Fans haben sie dieses Detail allerdings noch nicht verraten. Doch jetzt hat Novalanalove das Geschlecht ihres Babys endlich bekannt gegeben.

Zu einem Ultraschallvideo auf Instagram schrieb die 31-Jährige: "Ich kann es kaum erwarten, unsere Tochter kennenzulernen." Sie bekommt also ein Mädchen! Für die kleine Prinzessin hat sich Novalanalove, die mit bürgerlichem Namen Farina Yari heißt, auch eine ganz besondere Geste einfallen lassen. Sie hat sich einen Ring mit einem großen rosafarbenen Stein anfertigen lassen, den sie auf einer weiteren Aufnahme stolz an ihrem Finger trägt. Eines Tages wolle sie das Schmuckstück ihrer Tochter vermachen.

In welchem Monat ihrer Schwangerschaft sich Farina befindet, ist nicht bekannt. Die Kölnerin hat aber schon einen kleinen Babybauch. Diesen setzte sie zuletzt in sexy Dessous in Szene.

Instagram / novalanalove Novalanalove mit ihrem Ehemann Pouya

Instagram / novalanalove DJ Jeezy und Novalanalove

Instagram / novalanalove Influencerin Novalanalove

