Auf einer Beerdigung wird bekanntlich schwarz getragen – oder? Naomi Campbell (51) ist als Model weltbekannt und schlüpfte sogar in einige Filmrollen. So war sie beispielsweise in der Komödie "I Feel Pretty" und in der Serie "Empire" als eine Nebenrolle zu sehen. Doch die gebürtige Britin ist außerdem für ihre extravaganten und stilbewussten Outfits bekannt. Nun fiel das Model durch ihre Klamottenwahl auf: Zu der Trauerfeier des verstorbenen Vogue-Kolumnisten André Leon Talley erschien Naomi in einem komplett weißen Outfit!

Das Model ist in Trauer! Naomi erschien in einem weißen engen Kleid mit goldenem Taillen-Gürtel auf der Trauerfeier von André. Dazu trug sie einen weißen Fellmantel, weiß-goldene High Heels und eine im selben Farbton gewählte Handtasche. Ihren Look ergänzte sie zusätzlich noch mit einer transparenten Sonnenbrille und einem weißen Kopfschmuck. Die Modestücke sollen laut Bild von der Designerin Elsa Schiaparelli sein, lediglich die Handtasche sei von Bottega Veneta. In diesem modischen Statement trauerte die 51-Jährige um den verstorbenen Vogue-Kolummnisten.

Diesen Verlust ihres Kollegen muss Naomi erst einmal verarbeiten. Doch seit letztem Jahr gibt es allerdings eine Sache, über die sie sich freuen kann: Sie ist zum ersten Mal Mutter geworden! Lange machte das Model ein Geheimnis um ihre Schwangerschaft und verkündete ihr Glück erst, nachdem ihre Tochter auf der Welt war. Damit ging ein lang ersehnter Wunsch für die Britin in Erfüllung.

Anzeige

Getty Images Naomi Campbell im April 2022

Anzeige

Getty Images Naomi Campbell auf der Beerdigung von André Leon Talley im April 2022

Anzeige

Getty Images Naomi Campbell, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de