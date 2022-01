Die Modewelt trauert um André Leon Talley. Der gebürtige Londoner begann schon früh, sich einen Namen in der Modebranche zu machen, indem er als Journalist für verschiedene Fashion-Zeitschriften arbeitete. Von 1983 bis 1987 war er Fashion News Director des Modemagazins Vogue. Von 1988 bis 1995 arbeitete er dort als Creative Director. Zuletzt ist es ziemlich ruhig um ihn geworden. Nun wurde bekannt: André ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

Wie TMZ berichtet, starb der langjährige Freund von Karl Lagerfeld (✝85) in einem Krankenhaus in White Plains im US-Bundesstaat New York. Hinweise zur Todesursache gibt es bislang nicht. Im Netz nahmen bereits zahlreiche Fans und Kollegen Abschied von ihm. Die Designerin Diane von Furstenberg (75) schrieb in einem rührenden Instagram-Beitrag: "Niemand sah die Welt in eleganter und glamouröser als du. Niemand war gefühlvoller und großartiger als du. Ich habe dich geliebt und 45 Jahre lang mit dir gelacht." Sie werde die Freundschaft mit ihm vermissen.

Im Laufe seiner Karriere arbeitete André unter anderem auch als Stylist für Barack (60) und Michelle Obama (58). Außerdem war er als Juror bei America's next Topmodel und einem Musikvideo von Mariah Carey (51) zu sehen.

Anzeige

Getty Images Karl Lagerfeld und André Leon Talley im Mai 2012 in Versailles

Anzeige

Getty Images André Leon Talley im Februar 2020 in New York

Anzeige

Getty Images André Leon Talley, ehemalige Vogue-Chef

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de