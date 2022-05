Boris Becker (54) erlebt schwere Stunden. Am Freitag musste der ehemalige Tennisprofi einen echten Tiefschlag verkraften: Nachdem er bereits von einem Londoner Gericht der Insolvenzverschleppung schuldig gesprochen worden war, wurde schließlich das Strafmaß bekannt gegeben – die Richterin verkündete, dass der Sportler für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis muss. Anschließend ging es für ihn direkt hinter Gitter – jetzt gibt es neue Infos zu dem Ort, an dem Boris aktuell seine Strafe absitzt.

Wie die Bild berichtet, verbüßt der 54-Jährige seine Haftstrafe im Wandsworth-Gefängnis in London. Der Bau hat Platz für knapp 1.500 Insassen – zu ihnen zählen auch Schwerverbrecher und Mörder. Laut dem Magazin sind Sexualstraftäter ebenfalls in der Einrichtung untergebracht, allerdings in einem gesonderten Trakt. Boris selbst verweilt aktuell in Trakt E, dem sogenannten "First Night Wing" für die Neuankömmlinge, wo er eine Einweisung für das Leben hinter schwedischen Gardinen bekommt.

Nach einigen Tagen Isolation geht es für den vierfachen Vater dann in den Haupttrakt. Wie Ex-Knacki Chris Atkins berichtet, wird die Zeit für Boris wohl richtig hart werden. "Wenn er Glück hat, sind die Wärter Tennis-Fans und gehen milde mit ihm um. Sicher kennen sie ihn aus den Nachrichten. Ansonsten nehmen sie dir jede Würde!", schilderte der Filmemacher.

Getty Images Boris Becker bei den Fever-Tree Championships in London

Getty Images Das Wandsworth-Gefängnis in London

Getty Images Boris Becker, 2020

