Hat Michelle Gwozdz (28) Lust auf ein weiteres Rosenabenteuer? Im vergangenen Jahr suchte die Pfungstädterin bei Der Bachelor nach der großen Liebe – und scheiterte nur knapp. Niko Griesert (31) hatte ihr tatsächlich die letzte Rose überreicht, dann aber bemerkt, dass seine Gefühle für die Zweitplatzierte Michèle de Roos stärker waren. Mimi ist weiterhin Single – weshalb sich viele Fans wünschen, dass sie als Bachelorette ihren Traumprinzen findet. Aber wäre sie offen für dieses Format?

Auf Instagram wollte einer ihrer Follower von der Wahlkölnerin wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für eine Bachelorette-Teilnahme sei. Die Antwort der 28-Jährigen: solide 70 Prozent. "Ich stelle mir die Erfahrung schon ganz toll vor, in der Position zu sein und die Rosen zu verteilen", erläuterte sie. Allerdings gebe es im Falle einer Anfrage ein paar Bedingungen, an die ihre Zusage gekoppelt wäre. "Also wenn die Anfrage irgendwann im Leben kommen sollte, ich Single wäre, ich Malio mitnehmen könnte (Wahrscheinlich, oder?) und auch alles andere in dem Moment dafür sprechen sollte – klare Sache", führte sie aus. Ein TV-Ausflug ohne ihr Hündchen scheint also nicht vorstellbar zu sein.

Was dann aber definitiv auf Mimi zukommen würde: pures Gefühlschaos. In der vergangenen Bachelor-Staffel mit Dominik Stuckmann (30) wurde die Influencerin durch Jana-Maria Herz (30) an ihre eigene Zeit in der Show zurückerinnert. Die Unternehmerin aus Marbella war mit ihren Gefühlen ähnlich weit wie Mimi und ziemlich eifersüchtig. "Ich hätte auch niemals gedacht, dass man mit den Gefühlen so schnell dabei ist. Vor allem, weil es im richtigen Leben ja auch Zeit braucht", erzählte Mimi Promiflash im Nachhinein.

