Jana-Maria Herz (30) bekommt Rückendeckung! Die Unternehmerin hatte das erste Einzeldate mit Dominik Stuckmann (30) bei Der Bachelor und bekam direkt Schmetterlinge im Bauch. Die Beauty aus Marbella hatte das Gefühl, dass keine andere eine Beziehung wie sie zu dem Rosenverteiler aufbauen könne. Da hat sie sich aber offenbar getäuscht – denn den ersten Kuss bekam nicht sie, sondern Konkurrentin Nele Wüstenberg (28). Dass Jana anschließend enttäuscht und sauer war, finden viele Fans übertrieben. Bachelor-Siegerin Michelle Gwozdz betonte im Gespräch mit Promiflash aber: Sie kann das Gefühlschaos verstehen.

"Ich hätte auch niemals gedacht, dass man mit den Gefühlen so schnell dabei ist. Vor allem, weil es im richtigen Leben ja auch Zeit braucht", erinnerte sich die Kölnerin an ihre eigene Erfahrung in der Staffel von Niko Griesert (31) zurück. Auch wenn sie sich vorab keine großen Hoffnungen gemacht habe, hätte sich das in ihrer Situation ganz schnell geändert. "Ich kann mich schon irgendwie in Janas Lage versetzen. Wenn man in diesem Moment mit 19 anderen Frauen einem Mann gegenübersteht und als Erste zum Einzeldate eingeladen wird, glaubt man eben, dass das Interesse seinerseits scheinbar sehr groß sein muss", schilderte sie und fügte hinzu: "In dem Moment vergisst man dann eben, dass es noch andere Konkurrentinnen gibt."

Trotz jeglicher Erklärungen habe sich aber auch Mimi vergangenes Jahr anhören müssen, dass sie viel zu schnell mit dem Herzen dabei gewesen sei – und Niko damit vielleicht zu viel Druck gemacht habe. Immerhin hätte sie vorher gewusst, auf was sie sich einlässt. "Aber manchmal ist das Herz eben schneller als der Kopf", stellte die Promi Big Brother-Teilnehmerin gegenüber Promiflash klar.

