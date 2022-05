Anna Wilken (26) teilt emotionale Details über ihr Sternenkind. Im vergangenen Jahr hatte die Influencerin die freudigen News mit ihren Fans geteilt: Nach zahlreichen Versuchen hatte die künstliche Befruchtung geklappt und die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin war schwanger geworden. Doch nach nur wenigen Tagen kam der Schock. Die Beauty verlor ihr Baby. Inzwischen wurde der Embryo im Labor untersucht und dabei kam heraus: Annas Sternenbaby hatte zwei Trisomien.

Auf ihrem Instagram-Profil meldete sich die Brünette mit einem Update zu Wort. In einem langen Text erklärte sie, dass sie und ihr Ehemann Sargis Adamyan (28) kürzlich die Laborergebnisse der Ausschabung bekommen hätten – diese hätten nicht nur Annas Verdacht auf ein Mädchen bestätigt, sondern auch weitere Details offenbart. "Unser Licht – sie – hatte eine Trisomie 8 sowie eine Trisomie X. Ich hätte alles tun können, es lag nicht in meiner/ unserer Macht, es zu ändern", schilderte Anna.

Nach dem Befund könne sie besser mit der Fehlgeburt umgehen und diese verarbeiten, da sie nun eine Erklärung habe. Dennoch denkt Anna oft an ihr kleines Mädchen: "Manchmal stelle ich mir vor, wie sie jetzt wohl im Ultraschall aussehen würde… Male mir alles in meinen Gedanken aus und verliere mich auch oft in ihnen."

Anzeige

Instagram / anna.wilken Anna Wilken im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / anna.wilken Anna Wilken und ihr Verlobter Sargis

Anzeige

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de