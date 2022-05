Das kam nicht bei allen gut an! In der Nacht von Montag auf Dienstag versammelte sich die Crème de la Crème Hollywoods auf der legendären Met Gala. Mit von der Partie war selbstredend Kim Kardashian (41). Auch auf diesem Mega-Event legte der Keeping up with the Kardashians-Star einen großen Auftritt hin. Sie posierte mit ihrem Freund Pete Davidson (28) – und nahm im Vorfeld für diesen Abend viel ab. Deshalb steht Kim nun mächtig in der Kritik!

Die vierfache Mutter schlüpfte für die Met Gala in eine originale Robe von Marilyn Monroe (✝36) – diese passte ihr jedoch zuerst nicht. Also nahm Kim in drei Wochen 16 Pfund, umgerechnet rund sieben Kilo, ab. Auf Twitter regten sich viele User darüber mächtig auf. Sie warfen der Reality-TV-Darstellerin vor, dass sie ungesunde Körpermaßstäbe fördern würde. Ein User wetterte wütend: "Für einen Abend so viel abzunehmen, um sich dann anschließend mit Pizza und Donuts vollzustopfen, ist es einfach nicht wert!"

Das Kleid trug Kim im Übrigen nur für wenige Minuten. Denn nach ihrem Auftritt auf dem roten Teppich zog sie sich für die After Party um. Ihre eingefleischten Fans waren von ihrem glamourösen Erscheinen auf dem Fashion-Event hingegen ganz aus dem Häuschen. "Kim sah einfach atemberaubend aus", schrieb ein User auf Twitter.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Anzeige

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian auf der Met Gala im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de