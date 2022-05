Kim Kardashian (41) hat sich in den vergangenen Wochen ausgiebig auf ihren großen Auftritt vorbereitet! Am Montag war es endlich wieder so weit: Die alljährliche Met Gala fand im New Yorker Metropolitan Museum of Art statt. Natürlich ließ sich auch die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit dieses Mega-Event nicht entgehen. Sie besuchte die Veranstaltung mit ihrem neuen Freund Pete Davidson (28). Doch für ihren Look musste Kim hart arbeiten: Sie hat über sieben Kilo abgenommen!

Die 41-Jährige erschien in einem originalen Kleid von Marilyn Monroe (✝36) auf dem Red Carpet, das einst von Bob Mackie designt wurde. Ihr Outfit rundete sie mit einer Hochsteckfrisur und platinblonden Haaren ab. Doch wie Kim gegenüber Vogue verriet, musste sie vor dem großen Event einiges abspecken. "Es hat nicht gepasst! Also habe ich es mir angesehen und gesagt: 'Gebt mir etwa drei Wochen'", erinnerte sie sich. Insgesamt 16 Pfund, also umgerechnet etwa sieben Kilo, habe sie abgenommen, um das Dress tragen zu können. "Es war solch eine Herausforderung", gab die vierfache Mutter ehrlich zu.

Tatsächlich trug Kim das Kleid an dem Abend auch nur für wenige Minuten. Nach ihrem Auftritt auf dem Red Carpet zog sie sich direkt um – und verließ die Veranstaltung noch vor der After-Show-Party. Wie Daily Mail berichtete, soll die US-Amerikanerin ihrer guten Freundin La La Anthony bereits vor dem Event ihre Pläne für den Abend verraten haben: "Da ich seit drei Wochen keine Kohlenhydrate und keinen Zucker mehr gegessen habe, essen wir nachher Pizza und machen eine Donut-Party im Hotel."

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

