Wird Alessio (6) später einmal in die Fußstapfen seines Papas treten? Der Sohn von Pietro Lombardi (29) und Sarah Engels (29) ist inzwischen schon sechs Jahre alt. Immer wieder bewies der Promi-Spross in der Vergangenheit, dass er musikalisch ganz nach seinen Eltern kommt – denn der Grundschüler trällert total gerne die Songs der beiden DSDS-Stars. Aber was würde Papa Pietro überhaupt davon halten, wenn sein Sohnemann das Rampenlicht sucht – vielleicht sogar in einer Castingshow?

Im großen Finale von The Voice Kids ist der "Phänomenal"-Interpret am Freitag als Special Guest mit dabei, um die Talente zu unterstützen. "Ich finde es toll, dass so jungen Talenten die Chance gegeben wird, sich auszuprobieren und eine Bühne für erste Auftritte zu haben", erklärte der Songwriter gegenüber Sat.1. Sieht er das im Bezug auf seinen Sohn genauso? "Ich würde ihn zu 100 Prozent unterstützen. Ich finde, jedes Kind sollte sich ausprobieren können und ich würde versuchen, ihm so gut es geht zur Seite zu stehen!"

Ein wenig müsste Alessio aber noch warten, bis er sich bei "The Voice Kids" anmelden kann: Immerhin müssen die Kandidaten mindestens acht Jahre alt sein. Das jüngste Talent im Finale am Freitag ist Nadia aus Team Fanta – die junge Niedersächsin ist gerade einmal zehn Jahre alt.

SAT.1/André Kowalski Die Coaches von "The Voice Kids" 2022

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro und Alessio Lombardi

SAT.1/Claudius Pflug Nadia bei "The Voice Kids"

