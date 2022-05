Herzerwärmende News von Tori und Zach Roloff (31)! Im November vergangenen Jahres verkündeten die "Little People, Big World"-Bekanntheiten, dass sie erneut Eltern werden – und das rund acht Monate, nachdem Tori eine Fehlgeburt erlitten hatte. Während ihrer Schwangerschaft dachte die Influencerin oft an ihr verstorbenes Kind, freute sich zugleich aber auch auf ihren Nachwuchs. Den kann sie jetzt auch endlich in den Armen halten: Denn Toris Kind ist auf der Welt!

Das teilten die frischgebackenen Eltern nun auf Instagram mit niedlichen Bildern und Videos mit. Unter dem Beitrag offenbarte Tori auch das Geschlecht ihres Kindes und sogar den Namen. "Josiah Luke Roloff, 30. April", lautet die Bildunterschrift. Vor wenigen Tagen begrüßten sie also einen Sohn auf der Welt! "Wir lieben dich, du süßer Junge", schwärmte sie bereits von ihrem Neugeborenen.

Auch die Fans sind ganz aus dem Häuschen über die Neuigkeit. "Ich freue mich so sehr, ich könnte schreien. Herzlichen Glückwunsch" oder auch: "Er ist wunderschön", lauten nur zwei der zahlreichen netten Kommentare unter der Bilderreihe.

Instagram / toriroloff Tori Roloff, Influencerin

Instagram / toriroloff Tori Roloffs Baby

Instagram / zroloff07 Tori und Zach Roloff, Reality-TV-Stars

