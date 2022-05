Bald geht es wieder los! Auch in diesem Jahr wird wieder eine neue Staffel von Beauty & the Nerd über die Fernsehbildschirme flimmern. Im Spätsommer 2021 sicherten sich die Kandidaten Markus und Cecilia den Sieg. Nun steht eine neue Runde an – mit einigen Enthüllungen, jeder Menge Spiele und vielleicht auch der großen Liebe. Jetzt ist auch bekannt, wann genau sich die Fans auf "Beauty und the Nerd" freuen dürfen!

ProSieben verkündete nun: Insgesamt sechs neue Folgen werden laut dem TV-Sender ab dem 2. Juni immer donnerstags um 20.15 Uhr zu sehen sein. Das Konzept ist wie immer dasselbe: Acht nerdige Jungs werden mit acht Beautys zusammengetan, welche allesamt sehr auf ihr Äußeres bedacht sind. In verschiedenen Challenges müssen die einzelnen Pärchen dann ihren Teamgeist unter Beweis stellen. Das Sieger-Couple erhält 50.000 Euro Preisgeld und verlässt vielleicht auch ganz verliebt das TV-Format.

Vor zwei Jahren hatte sich "Beauty & The Nerd" noch an großer Beliebtheit erfreut. 2021 lief die Kuppelshow allerdings erst im Spätsommer und konnte nur magere Einschaltquoten ergattern. Dieses Mal setzt der TV-Sender wieder auf eine Ausstrahlung im Hochsommer.

ProSieben Cecilia und Markus bei "Beauty & The Nerd" 2021

Beauty & The Nerd, ProSieben Luisa Krappmann, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Beauty & The Nerd, ProSieben Die Beautys von "Beauty & The Nerd" 2021

