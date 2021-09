Für sie geht eine aufregende Reise zu Ende! Bei Beauty & The Nerd fanden sich ungleiche Paare zusammen, um gemeinsam um ein Preisgeld von 50.000 Euro zu kämpfen. Drei von ihnen bewiesen in kniffligen Spielen und Challenges ihr Durchhaltevermögen und schafften es bis in die finale Show: Luca und Wika haben die letzte Runde ebenso erreicht wie Cao und Luisa (19) sowie Markus und Cecilia. Doch wer konnte die zweite Staffel des Formats am Ende für sich entscheiden?

Doch bevor die Final-Challenge auf die Teams wartet, musste noch ein Duo die Show verlassen: Markus und Cecilia schlugen sich beim ersten Spiel am besten und eliminierten Luca und Wika. Im großen Finale prallten die Welten dann aufeinander: Die Nerds bekamen Beauty-Fragen gestellt und die Beautys mussten ihr Nerdwissen unter Beweis stellen. Doch auch die Kenntnis des Partners und Allgemeinbildung waren gefragt. In einem spannenden Schlagabtausch stand es nach drei von vier Runden 3:3! Im letzten Spiel wuchsen Markus und Cecilia noch einmal über sich hinaus – und nahmen dann Titel und Preisgeld mit nach Hause!

Die zweite Staffel ging mit einem Feuerwerk über der Villa zu Ende: Während Cao und Luisa etwas enttäuscht dreinblickten, brach die Freude aus dem Siegerteam heraus! Moderator Christian Düren übergab dem überglücklichen Paar den Geldkoffer.

