Karsten Walter (27) ist offiziell vom Markt! Das ehemalige Mitglied der Band Feuerherz hat sein Liebesleben seit der Trennung von Schlagerstar Michelle ziemlich privat gehalten. Doch in den vergangenen Wochen zeigte er sich auf Social Media immer wieder mit Musikerkollegin Marina Marx. So hatten wahrscheinlich schon viele Fans vermutet, was der Hottie jetzt im TV bestätigte: Ja, er und Marina sind ein Paar.

In Florian Silbereisens (39) TV-Show "Schlagerchampions" performten die zwei ihren gemeinsamen Song "Fahr zur Hölle" und krönten den Auftritt mit einem Beinah-Kuss. Im Anschluss erklärten sie dann: "Letztes Jahr hat es gefunkt. Das Herz hat irgendwann so doll gepuckert und es waren dann doch Schmetterlinge im Bauch – und die müssen jetzt raus!" Dass sich die zwei näherkamen, hätten sie vor allem dem Lockdown zu verdanken. "Wir waren alle zu Hause, haben uns dann auch privat sehr häufig getroffen", erzählte Marina.

Kennengelernt haben sich die zwei – wie auch sonst – über die Musik. Die Blondine war nämlich schon 2018 bei der Feuerherz-Tour dabei. Damals lief aber definitiv noch nichts zwischen ihnen, denn die 30-Jährige stellte klar: "Wir waren ja auch lange sehr gut befreundet."

Instagram / karstenwalterofficial Karsten Walter, Künstler

Instagram / marinamarx_official Marina Marx, Sängerin

Instagram / karstenwalterofficial Karsten Walter auf Rügen

