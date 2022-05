Damit hat wohl niemand gerechnet. Gestern Abend konnten Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) sich bei Joko & Klaas gegen ProSieben gegen den Sender durchsetzen und den Sieg einheimsen. Dadurch gewannen sie 15 Minuten Sendezeit zu ihrer freien Verfügung. In der Vergangenheit nutzte das Moderatoren-Duo diese unter anderem dazu, auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen. Nun warteten die Fans gespannt darauf zu sehen, was sie die Entertainer dieses Mal überlegt haben. Doch zu ihrer Überraschung machten Joko und Klaas in ihrer Sendezeit nichts.

Die Moderatoren nahmen sich vor, ihre Sendezeit dazu zu nutzen, die Zuschauerquoten ihres Arbeitgebers sinken zu lassen. "Projekt 0,0 Prozent" nannten sie ihre heutigen 15 Minuten. "Machen Sie sich auf nichts gefasst", teilte Joko zu Beginn mit. "Bitte umschalten auf einen anderen Sender, es lohnt sich hier heute gar nicht", betonte Klaas. Anschließend stellten sie sich in eine Reihe von Menschen, und ein nervtötender Ton erklang. Eine Bauchbinde forderte die Zuschauer durchgehend dazu auf, umzuschalten.

Doch wieso entschieden sich die Entertainer dazu, ihre Sendezeit nicht zu nutzen? "Heute Nacht ist uns beiden etwas aufgefallen: Mit diesen 15 Minuten hier wollten wir eigentlich unserem Arbeitgeber ProSieben maximal auf den Senkel gehen, bescheuerte Ideen senden, die sonst nie gesendet worden wären, einfach die Grenzen des Erwartbaren und Zumutbaren ausloten", erklärte Joko. Doch da der Sender meist von ihren Ideen begeistert war und profitierte, wollten sie dies heute ändern.

