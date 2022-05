Wer heimste dieses Mal den Sieg ein? Vergangene Woche musste das Moderatoren-Duo Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) bei Joko & Klaas gegen ProSieben eine Niederlage gegen den Sender einstecken. Zur Strafe mussten die beiden TV-Stars jeden Werbeblock von ProSieben bis zur heutigen Folge als Wichtel verkleidet ansagen. Doch konnten sich Joko und Klaas in dieser Ausgabe gegen den Sender behaupten?

Im Finalspiel mit dem Titel "Déjà-vu" wurde den Moderatoren ein Theaterstück vorgespielt, in welchem sich kleine Hinweise und Rätsel versteckten. Diese galt es zu erkennen und richtig zu kombinieren, um die Show für sich zu entscheiden. Das gelang Joko und Klaas ohne Probleme – die beiden Entertainer gewannen gegen ProSieben. Somit bekommen sie am Mittwoch wieder 15 Minuten Sendezeit zu ihrer freien Verfügung in der Primetime.

Dank ihres Sieges entkamen sie der witzigen Strafe, die sich der Sender für sie überlegt hatte. Im Falle einer Niederlage hätte das Duo seine Lachmuskeln trainieren dürfen. Joko und Klaas hätten die Lacher für eine komplette Folge einer Sitcom, die auf ProSieben ausgestrahlt wird, neu aufnehmen müssen.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Joko und Klaas bei "Joko und Klaas gegen ProSieben"

