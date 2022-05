Sarah Engels (29) ist stolz! Die Sängerin wurde im Dezember vergangenen Jahres nach ihrem Sohn Alessio Lombardi (6) zum zweiten Mal Mama: Gemeinsam mit ihrem Mann Julian (29) begrüßte sie ihre Tochter Solea auf der Welt. Nur fünf Monate später kann die DSDS-Bekanntheit jetzt voller Freude einen weiteren persönlichen Erfolg verkünden: Sarahs After-Baby-Body ist wieder fast so wie vor der Schwangerschaft!

In ihrer Instagram-Story tanzte die Influencerin freudig, denn sie kann wieder ihre alten Hosen tragen! "Leute, es ist so ein gutes Gefühl! Nach fünf Monaten passe ich endlich wieder in meine alten Jeans und das Geilste ist: Der Knopf geht zu und ich kriege sogar noch Luft!", schwärmte sie und präsentierte ihre schlanke Figur. Währenddessen schaute ihre Kleine offenbar zu: "Solea guckt mich an und denkt: 'Man, ist die bescheuert'."

Ihre Figur kommt allerdings nicht von ungefähr: Schon wenige Wochen nach der Geburt trieb Sarah wieder Sport. Offenbar hat ihr das in ihrem Alltag als Zweifachmama sehr geholfen. "Der Sport tut mir richtig gut als Ausgleich!", gab sie vor einiger Zeit ganz offen zu.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Mai 2022

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Mai 2022

Instagram / julbue Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea

