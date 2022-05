Gil Ofarim (39) hat im vergangenen Jahr behauptet, dass er in einem Leipziger Hotel aufgrund seiner Davidstern-Kette abgewiesen wurde. Er warf den Mitarbeitern in einem Netz-Clip Antisemitismus vor. Allerdings wurden in der Zwischenzeit Zweifel an der Version des Musikers laut – und aus diesem Grund hat die Staatsanwaltschaft Ende März Anklage wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung gegen den gebürtigen Münchner erhoben. Das Gericht muss bislang aber auf eine Reaktion des Angeklagten warten. Jetzt meldete sich Gils Anwalt zu Wort und gab ein Update!

In dem NDR-Magazin Zapp äußerte sich Gils Anwalt Markus Hennig jetzt zu den aktuellen Geschehnissen. Aber wird der "Ein Teil von mir"-Interpret trotz der Zweifel bei seiner Version des mutmaßlichen Antisemitismus-Eklats bleiben? "Davon können Sie ausgehen", stellte der Jurist klar und fügte hinzu: "Herrn Ofarim ging es ursprünglich ohnehin nicht darum, jetzt hier eine einzelne Person verantwortlich zu machen." Vielmehr habe der 39-Jährige in der Öffentlichkeit auf die Problematik aufmerksam machen wollen.

Zwar sprach Gils Anwalt jetzt in der Öffentlichkeit über den Eklat – doch auf ein Statement des Sängers selbst wartet die Staatsanwaltschaft weiterhin. "Es läuft eine Vier-Wochen-Frist bis zum 9. Mai", erklärte der Richter gegenüber Bild und betonte: "Bis Montag hat Herr Ofarim die Möglichkeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern."

Getty Images Gil Ofarim, Sänger

ActionPress Gil Ofarim bei der Verleihung des People's Choice Awards "German Social Star" in München

Getty Images Gil Ofarim im Juli 2018 in Berlin

