Es wird wieder Zeit für eine Let's Dance-Tradition! Nur noch fünf Tanzpaare kämpfen in der beliebten Show um den Titel "Dancing Star 2022". In der vergangenen Folge mussten Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (35) das Tanzparkett räumen. Am kommenden Freitag bekommen die Zuschauer wieder einige bekannte Profitänzer zu Gesicht, die schon ausgeschieden sind. Neben den Paartänzen tanzen die Promis in der zehnten Folge traditionell mit zwei Profitänzern!

Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34) legen laut RTL zunächst einen Charleston zu "We No Speak Americano" von Yolanda Be Cool und Dcup aufs Parkett. Daraufhin tanzt das Tanzpaar eine Rumba gemeinsam mit Malika Dzumaev. René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33) wollen ihre Fans mit einem Jive zu "Jailhouse Rock" von Elvis Presley (✝42) überzeugen. Beim Trio-Tanz stößt zu ihnen dann Valentin Lusin (35) hinzu, mit dem sie einen Slowfox tanzen. Besonders heiß wird es wohl bei Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41). Von ihnen bekommen Zuschauer einen Paso Doble zu sehen. Später dürfen sie gemeinsam mit Andrzej Cibis (34) eine Samba zu "Shake Your Bon Bon" von Ricky Martin (50) performen.

Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34) wollen mit einem Slowfox wieder jede Menge Punkte abräumen. Evgeny Vinokurov (31) schied mit Cheyenne Ochsenknecht (21) bereits aus "Let's Dance" aus. Mit Janin und Zsolt darf er im Trio Tango zu "Für Elise" von Ludwig van Beethoven tanzen. Auch Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34) sind noch im Rennen. Sie geben einen Tango zu "7 Nation Army" von The White Stripes zum Besten. Im Trio-Tanz wird sie Christina Luft (32) unterstützen.

