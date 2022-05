Wie kommt Pietro Lombardis (29) Zusammenarbeit mit dem Poptitan an? Schon seit einigen Wochen promotet der Sänger seinen neuen Song im Netz. Zuerst gab es lediglich einen geheimnisvollen Post mit einer anderen Frau – dann stellte sich heraus, dass der DSDS-Star mit Katja Krasavice (25) gemeinsame Sache macht. Aber nicht nur die YouTuberin, sondern auch Dieter Bohlen (68) hat an dem Song mitgewirkt. Jetzt ist das Lied endlich raus. Aber wie finden die Fans die neue Version von "You're My Heart, You're My Soul"?

Nach langem Warten können sich Pietros Fans jetzt von seinem neuesten Projekt überzeugen. Auf Instagram hat der Musiker einen Ausschnitt aus dem bunten Video hochgeladen – und seine Follower nutzen die Gelegenheit, ihre Meinung dazu kundzutun. "Ist bei mir in Dauerschleife", "Ich konnte heute Nacht nicht einschlafen, weil ich das Lied die ganze Zeit im Kopf hatte", "Knaller" oder "Es ist so geil", lauteten nur ein paar Kommentare der begeisterten Zuhörer. Die Community des Kölners ist sich schon jetzt sicher: Der Coversong könnte ein richtiger Sommerhit werden.

Allerdings gibt es auch ein paar kritische Stimmen – denn viele Fans hätten sich lieber neue Musik von dem 29-Jährigen gewünscht. Dass sie "nur" eine aufbereitete Nummer bekommen, enttäuscht sie. "Du machst so tolle Lieder. Und packst dann so einen alten Schinken aus", urteilte jemand. "Dieses Lied eine Katastrophe", ging ein anderer User noch härter mit Pietro ins Gericht.

Instagram/katjakrasavice Pietro Lombardi und Katja Krasavice im April 2022

Instagram / dieterbohlen Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Public Address Pietro Lombardi im Februar 2022

