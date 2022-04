Damit hat wohl niemand gerechnet! Vor wenigen Tagen sorgte Pietro Lombardi (29) im Netz für mächtig Aufsehen: Der Musiker teilte eine Aufnahme von einer Frauenhand. Wenige Tage später stellte sich heraus, dass es sich dabei um einen ersten Hinweis auf seine neue Single mit Katja Krasavice (25) handelt. Anfang Mai soll der Track veröffentlicht werden. Jetzt bekamen die Fans der beiden sogar eine erste Hörprobe – und noch mehr: In einem kurzen Clip war plötzlich noch ein weiteres bekanntes Gesicht zu sehen!

Nachdem zuerst Katja in einem sexy Brautkleid mit pinkfarbener Wallemähne erschien, sah man kurz darauf auch ihren "Bräutigam" Pietro in dem Instagram-Reel ins Bild hüpfen – wer dachte, dass damit alle Protagonisten für das Video feststehen, hat sich geirrt: Von der anderen Seite stolzierte plötzlich auch Dieter Bohlen (68) ins Bild. Und das hatte auch einen ganz bestimmten Grund: Pietro und Katja covern in ihrer Kollaboration nämlich einen von Dieters damaligen Modern Talking-Hits mit dem Titel "You're My Heart, You're My Soul". Für seinen überraschenden Auftritt schmiss sich der Poptitan sogar in das Outfit eines Pfarrers samt XXL-Glitzerkette mit dem Buchstaben "D" um den Hals.

Bei den Fans scheint Dieters Gastauftritt aber sehr gut anzukommen. "Das habe ich jetzt echt null erwartet!", "Ist das geil, wie Dieter einfach dazukommt!" und "Als Dieter kam, bin ich fast gestorben!" lauten nur drei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag. Ein anderer Nutzer kann den Release des Songs offenbar kaum noch abwarten: "Ich habe sehr viele Fragen!"

