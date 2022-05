Chrishell Stause (40) hat der Liebe eine zweite Chance gegeben! Im Dezember 2021 machten die Selling Sunset-Bekanntheit und der Unternehmer Jason Oppenheim (45) nach rund fünf Monaten Beziehung ihre Trennung publik. Als Grund für das Liebes-Aus gab das einstige Paar unterschiedliche Vorstellungen beim Thema Familienplanung an. Doch jetzt scheint Chrishell endlich wieder glücklich zu sein: Sie gab nun bekannt, dass sie wieder vergeben ist!

In der neuen "Selling Sunset"-Wiedersehensfolge auf Netflix verkündete die 40-Jährige jetzt: Sie ist mit dem Gesangstalent G Flip zusammen, das sich selbst als non-binär identifiziert. "Ich habe in letzter Zeit viel Zeit mit einer Person verbracht, die mir sehr wichtig ist. Ihr Name ist G Flip", schwärmte Chrishell. Ihre neue Liebe habe sie einst bei einem Musikvideodreh kennengelernt. "Es hat so viel Spaß gemacht", erinnerte sich die US-Amerikanerin zurück.

Ihr Ex Jason war ebenfalls bei der Reunion-Show anwesend – und sprach dabei auch ganz offen noch einmal über die Trennung. Dabei war kaum zu übersehen, dass der 45-Jährige immer noch an seiner Ex hängt. "Jetzt muss ich damit klarkommen, dass sie mit jemand anderem glücklich ist, und ich werde wahrscheinlich nie wieder so jemanden treffen", erklärte er total geknickt. Tatsächlich ging der Reality-TV-Star sogar noch weiter und nannte Chrishell die "Liebe seines Lebens".

Getty Images Chrishell Stause, "Selling Sunset"-Star

Getty Images Chrishell Stause und Jason Oppenheim im September 2021 in New York City

Getty Images Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Star

