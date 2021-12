Damit ist es wohl offiziell. Zuletzt häuften sich die Gerüchte, dass die Beziehung von Chrishell Stause (40) und Jason Oppenheim (44) dem Ende entgegengehe. Die beiden Selling Sunset-Stars machten im Juli ihre Liebschaft öffentlich, nachdem sie sie für längere Zeit geheim gehalten hatten. Doch lange hat das Glück nicht angehalten: Nun bestätigte Chrishell in einem Statement, dass sie sich von Jason getrennt hat!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Reality-TV-Bekanntheit jüngst ihre Sicht der Dinge: "Es fühlt sich beängstigend und erschreckend an, zu wissen, dass es vielleicht nicht so endet, wie die Gesellschaft es gerne hätte und wie ich es mir wünsche."Es sieht aber nicht so aus, als flösse zwischen den beiden böses Blut: "Jason war und ist mein bester Freund, und abgesehen davon, dass unsere Vorstellungen von Familie nicht übereinstimmen, wird sich an unserem Respekt und unserer Liebe füreinander auch in Zukunft nichts ändern", erklärte Chrishell.

Auch Jason meldete sich bereits zu Wort und nahm Stellung zu der Trennung. Auf seinem Instagram-Account betonte er ebenfalls, wie gut das Verhältnis der beiden noch immer sei, aber es am Ende nicht gereicht habe. "Sie war die tollste Freundin, die ich je hatte, und es war die glücklichste und erfüllteste Beziehung meines Lebens", schwärmte der Immobilienmakler.

