Trug Brooklyn Peltz Beckham (23) diesen Look nur seiner Ehefrau zuliebe? Nicola Peltz Beckham (27) und ihr frisch vermählter Gatte gaben auf der Met Gala in diesem Jahr ihr Debüt als verheiratetes Ehepaar. Das Event ist bekannt für die extravaganten Looks der Stars. Auch Nicola und ihr Mann warfen sich besonders in Schale. Doch Brooklyn verriet nach der Gala, dass ihn sein Valentino-Look nicht direkt überzeugte.

Die Met Gala gilt als große Nacht der Mode und alle Augen richten sich auf die sorgfältig gewählten Outfits der Stars. Der 23-Jährige trat genau wie seine Ehefrau Nicola in einem Valentino-Look bei dem Event auf. Sein Outfit bestand aus einem durchsichtigen Hemd und einem hellen Anzug. Als er das Hemd zum ersten Mal sah, war er allerdings alles andere als begeistert, verriet er gegenüber der Vogue: "Oh mein Gott, kann ich das anziehen?" waren seine ersten Gedanken. Dennoch stand es nie zur Debatte, das Kostüm nicht zu tragen, denn das wollte er Nicola nicht antun: "Ich muss immer zu ihr passen, es ist nie andersherum!" Im Nachhinein zählt der bequeme Anzug sogar zu seinen Lieblingslooks, gestand er.

Es war ein aufregender Abend für das frisch vermählte Paar. Sie verrieten, dass sie normalerweise deutlich früher ins Bett gingen und diese Art von Veranstaltung daher etwas Besonderes für sie sei. Vielleicht war das auch der Grund für ihren Mitternachtssnack. Die beiden gönnten sich, bevor es ins Bett ging, um sechs Uhr morgens nach der After-Party noch ein Stück Pizza.

Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham auf der Met Gala 2022

Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz auf der Met Gala 2022

Anzeige

MEGA Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de