Werden Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) bald wieder ein Teil der Royals? 2020 schockten die beiden die britische Monarchie, indem sie ihre königlichen Pflichten niederlegten. Danach zogen die Eheleute in die USA und ließen sich danach kaum noch in Großbritannien blicken. Vor wenigen Wochen statteten die einstige Suits-Darstellerin und ihr Gatte der Queen (96) jedoch einen kurzen Besuch ab. Besprachen sie dabei möglicherweise Harry und Meghans Wiederaufnahme in den Inner Circle?

Genaueres ist darüber nicht bekannt. Jedoch würde die Autorin Tina Brown diese Idee für notwendig halten, wie sie BBC Radio 4 berichtete. "Ich denke, dass man versuchen wird, sie irgendwann wieder zurückzuholen", vermutete die Adelsexpertin. Sie sei der Meinung, dass die britischen Royals mit Harry und Meghan im Vorteil wären. "Sie repräsentierten ein [...] sympathisches, modernes Paar, das eingesetzt werden konnte, um mehr mit der jüngeren Generation in Kontakt zu treten", führte die Fachfrau weiter aus.

Deshalb sei sie davon überzeugt, dass Harry und Meghans royaler Ausstieg dem britischen Königshaus geschadet habe. "Der Weggang von Harry und Meghan war definitiv ein Schlag für die Monarchie", hielt die Journalistin fest. Bisher haben die beiden allerdings keine Andeutungen gemacht, ihre royalen Pflichten wieder aufnehmen zu wollen.

Getty Images Die Queen im April 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles im März 2019

